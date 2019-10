Vítor Campelos elogia equipa. "Moreirense tem os melhores jogadores do mundo"

Vítor Campelos, treinador do Moreirense, elogiou o plantel que tem à disposição e afirma que tem "os melhores jogadores do mundo". O técnico está praticamente sem laterais disponíveis, devido às lesões de João Aurélio, Djavan e a suspensão de Abdu Conté.

"Temos os melhores jogadores do mundo. Aqueles que jogarem vão dar uma boa resposta. Tenho total confiança no onze que vai jogar. O Boavista é uma equipa com bons valores, com bom plantel, forte e que vai querer fazer tudo para conseguir os três pontos, mas estamos preparados para fazer um bom jogo e ficar com os três pontos", disse.

O Boavista é a única equipa no campeonato que ainda não perdeu, com duas vitórias e cinco empates em registo. Vítor promete uma equipa à sua imagem e preparada para surpreender os axadrezados.

"Vamos ter um Moreirense igual a ele próprio, a querer jogar bem a criar oportunidade de golos, uma com identidade e bem vincada. Temos de estar mais focados, mais concentrados e mais ligados para defrontar um adversário que tem agressividade no bom sentido. Temos de ser uma equipa mais ativa do reativa", remata.