Liga quer que volte a haver futebol em dia de eleições

A Liga de Clubes quer voltar a ter futebol em dias de eleições, por concluir que a ausência de jogos não diminui os números da abstenção, apurou Bola Branca.

A paragem do campeonato nas legislativas provocou constrangimentos no calendário do futebol profissional esta época. A sétima jornada do campeonato terminou a 30 de setembro. A oitava começa, esta noite, depois de um interregno de 25 dias, provocado por eleições, seleções e uma eliminatória de Taça de Portugal.

O objetivo da Liga é para concretizar já na próxima época com futebol no fim-de-semana das eleições regionais dos Açores em 2020, presidenciais em janeiro de 2021 e na época seguinte com as autárquicas, em setembro ou outubro de 2021.

A propósito de paragens do campeonato, a próxima será após a 11ª jornada marcada para 10 de novembro. No fim-de-semana seguinte o campeonato pára para seleções, e no último fim de semana de novembro decorre a quarta eliminatória da Taça, o que implica novamente longa paragem no campeonato e promete dar que falar. Ao que Bola Branca apurou, a calendarização da quarta eliminatória da Taça para o fim-de-semana de 23 e 24 de novembro, foi da responsabilidade da FPF.