João Pedro Sousa: "Quero sair do Estádio do Dragão no primeiro lugar"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, quer manter o primeiro lugar após a visita ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto. Para conseguir isso, precisa de vencer o FC Porto, ou empatar, e esperar que o Benfica não triunfe em Tondela.

"É um orgulho para nós, à oitava jornada, entrar no Dragão como primeiros classificados. Quero sair do Dragão no primeiro lugar. Sabemos que é um adversário muito complicado, um clube de elite que está formado para competições como a Champions, com uma equipa técnica muito competente. É uma equipa que respira Sérgio Conceição todos os minutos. Estamos preparados para as dificuldades e não vamos mudar em nada o que fazemos sempre", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O Famalicão já venceu em casa do Sporting esta temporada e o treinador promete a mesma atitude no Dragão: "A nossa ideia vai manter-se, com boa circulação, jogo interior, saída pelas alas e colocar pessoas em zonas de finalização. Tenho dificuldade em dizer pontos fracos do Porto. Só tem vitórias em casa, não sofre golos, mas vamos tentar encontrar situações a explorar no Porto".

Depois de um resultado negativo contra o Rangers, João Pedro Sousa está convencido que vai quebrar a tradição no lado dos dragões: "O Porto habitualmente não tem dois jogos seguidos com maus resultados, mas estou em crer que é isso que vai acontecer".

Após a uma pausa internacional, o Famalicão regressa à competição no campeonato, depois de eliminar o Lusitânia Lourosa da Taça de Portugal: "Foi muito tempo a treinar e não competir. Nós treinamos para competir. Sem competição as coisas não evoluem e, por isso, foi prejudicial".

Vaná fora das opções

João Pedro Sousa confirma a indisponibilidade de Vaná, guarda-redes que está emprestado pelo FC Porto, uma regra que o técnico famalicense concorda.

"Preferia tê-lo, mas não pode ser utilizado. Na minha opinião, é uma regra que está correta, porque protegemos o jogador e a competição", disse.

O FC Porto recebe o Famalicão, num Estádio do Dragão que terá casa cheia, no domingo, às 17h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.