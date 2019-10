Os resultados das equipas portuguesas na Liga Europa alimentam as manchetes dos três jornais desportivos.

"Europa a duas velocidades", titula "O Jogo". Vitória do Braga na Turquia, frente ao Besiktas (1-2), é o destaque numa ronda de altos e baixos.

"A três ritmos", escreve "A Bola". Braga e Sporting venceram, o Porto empatou com o Rangers (1-1) e o Vitória de Guimarães perdeu com o Arsenal (3-2).

"Paz podre", destaca o "Record", puxando pela vitória do Sporting sobre o Rosenborg (1-0), mas aludindo, também, à manifestação das claques, após o final do jogo. Demissão de Varandas, de novo, exigida pelas bancadas.

Rafa é destaque nas páginais do Benfia. O extremo falha o jogo com o Tondela, devido a lesão. A sua presença nos jogos com Portimonense e Rio Ave também está em risco. Seferovic é dúvida para Tondela.