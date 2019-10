António Duarte acredita que o Braga pode chegar à final da Liga Europa

António Duarte acredita que o Sporting de Braga tem condições para chegar à Liga Europa e tem ainda tempo para, no campeonato, reentrar na luta pelo título de campeão nacional.

A vitória em Istambul, por 1-2, colocou os minhotos na liderança do Grupo K e, na opinião do antigo dirigente do Braga, o clube "tem competência" para repetir a campanha de 2010/11, em que disputou a final da Liga Europa com o FC Porto.

"Temos essa competência e temos essa ambição, não é uma exigência, mas com ambição natural de uma massa adepta e de uma cidade que, de facto, tudo tem para que o futebol português seja bem representado na Europa. Neste momento, penso que é a equipa que melhor futebol pratica no grupo e de facto ontem [quinta-feira] brindámos o país do futebol com uma exibição de qualidade e isso dá esperança de continuar nesta senda para que o futebol português seja bem representado", afirma, em entrevista a Bola Branca.

Ao contrário do notável percurso europeu, o Braga não arrancou bem o campeonato. No entanto, António Duarte tem a convicção de que a equipa tem condições para reentrar na luta pelo título.

"Queremos ir para os lugares a que temos direito. Eu sou daqueles que continua a defender que o Sporting de Braga tem todas as condições por lutar pelo título de campeão nacional. Temos essa organização, essa competência, temos essa ambição, temos cidade para isso, temos adeptos para isso. Temos ambição de sermos campeões pelo nosso próprio caminho, pelo nosso próprio direito, não queremos tirar o lugar a ninguém, mas temos ambição de facto de nos colocarmos no top do futebol português pela nossa qualidade, pela nossa cidade pelo aquilo que representamos", conclui.



O Braga está no 11.º lugar da I Liga, com oito pontos, a 11 do Famalicão, primeiro classificado. Esta jornada, a equipa defronta o Santa Clara, na segunda-feira, às 20h15, com o Santa Clara.