Treinador do River Plate elogia Jesus. “Converteu a equipa no que ela é hoje"

O técnico do River Plate deixa elogios ao Flamengo e ao trabalho de Jorge Jesus nos últimos meses.

Marcelo Gallardo considera que a sua equipa vai “enfrentar uma equipa muito forte, que tem vindo sempre a crescer, e que hoje está no seu ponto mais alto de rendimento”.

O treinador argentino reconhece o trabalho do técnico português no Flamengo: “Vamos enfrentar uma equipa muito poderosa, com ótimos jogadores, e com um técnico que chegou este ano e converteu a equipa no que ela é hoje”.

River Plate e Flamengo vão enfrentar-se a 23 de novembro na final da Taça Libertadores, o equivalente à Liga dos Campeões, e, segundo Gallardo, ambas mereceram.

“Chegaram à final duas equipas que tiveram mérito para isso. As duas equipas chegaram a um bom nível de rendimento. Creio que é uma final merecida”, referiu.