Jesus safa-se de suspensão após críticas ao VAR

O treinador Jorge Jesus recebe apenas uma advertência pelas críticas que fez ao VAR depois do jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense.

Jesus podia apanhar de 1 a 12 jogos de castigo, mas vai poder continuar a sentar-se no banco do Flamengo, após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

O técnico luso sugeriu ao árbitro que foi VAR nessa partida “ir de férias” por não ter condições para decidir.

O Flamengo lidera o Brasileirão com 10 pontos de vantagem e está também na final da Taça Libertadores.