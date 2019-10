Felipe regressa à seleção brasileira

Felipe é uma das grandes novidades na convocatória da seleção brasileira. O antigo defesa-central do FC Porto tem assumido a titularidade no Atlético de Madrid e mereceu a confiança de Tite.

O central de 30 anos estreou-se na seleção canarinha quando representava o FC Porto, na última temporada, num amigável contra El Salvador. Felipe não voltou a ser chamado, mas as recentes exibições no novo clube voltaram a chamar à atenção do selecionador.

Para além de Felipe, também Éder Militão, parceiro no eixo da defesa dos dragões da última temporada, foi convocado. Alex Sandro, Danilo Luiz, Thiago Silva, Casemiro e Ederson, todos com passagem por Portugal, integram os convocados.

Neymar lesionou-se na última partida da seleção, contra a Nigéria, e fica de fora desta convocatória.

O Brasil disputa dois amigáveis em novembro, contra a Argentina e Coreia do Sul.

Os escolhidos:

Guarda-redes: Alisson, Ederson, Daniel Fuzato

Defesas: Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Felipe, Danilo, Emerson, Alex Sandro, Renan Lodi

Médios: Casemiro, Arthur, Fabinho, Douglas Luiz, Philippe Coutinho, Lucas Paquetá

Avançados: Willian, Rodrygo, Gabriel Jesus, Richarlison, David Neres e Firmino.