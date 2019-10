Cristiano Ronaldo fora dos convocados para defrontar o Lecce

Maurizio Sarri vai dar descanso a Cristiano Ronaldo e deixa o português de fora dos convocados da partida contra o recém-promovido Lecce, a contar para a Serie A.

O avançado português somou os 90 minutos nas duas partidas da seleção e também nos dois jogos da "Vecchia Signora" desde o regresso ao futebol de clubes, frente ao Bolonha, partida na qual marcou um golo, e contra o Lokomotiv de Moscovo.

A Juventus joga no terreno do Lecce no sábado, às 14h00.

Conheça os convocados: