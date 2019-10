​A ONU em perigo

Ontem foi o Dia Internacional da ONU. Passou quase desapercebido. Acontece que a ONU está a passar por um estrangulamento financeiro que poderá ser fatal. Muitos países membros da ONU, incluindo os Estados Unidos, não pagam a tempo e horas as suas contribuições para esta organização multilateral, que hoje conta quase 200 países membros.



Foram os EUA que impulsionaram a criação da ONU, após a II guerra mundial. Agora, porém, o presidente americano, Trump, não gosta de multilateralismos – prefere entendimentos bilaterais. Por dois motivos: porque se considera um negociador genial – o que as relações com a Coreia do Norte ou a crescente perda de influência dos americanos no Médio Oriente desmentem; e também porque, sendo os EUA a maior superpotência mundial, tem mais facilidade em impor os seus pontos de vista a outros países, mais fracos, em negociações bilaterais.

Assim, o secretário-geral da ONU, António Guterres, tem enormes e crescentes problemas para manter em funcionamento o sistema das Nações Unidas. Incluindo missões de paz – os conhecidos “capacetes azuis”.

Por outro lado, há décadas que se fala na urgência de reformar a ONU, mas nada se fez. O Conselho de Segurança continua a ter como membros permanentes os vencedores da II guerra mundial. O mais importante país europeu, a Alemanha, mantém-se, assim, fora daquele Conselho. E o veto da Rússia e da China não cessou com o fim da guerra fria, há 30 anos.

Mas, mesmo com óbvios defeitos, a ONU ainda tem muitas vantagens para o mundo, como ser um fórum onde os países se encontram e podem falar. Liquidar a ONU seria um erro trágico.