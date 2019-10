Ogier hipoteca luta pelo título no Mundial de Ralis

Sebastian Ogier entrou com tudo no Rali da Catalunha, em Espanha, venceu a primeira especial, mas um problema hidráulico danificou a direção assistida e o piloto francês teve de lutar contra o próprio carro nos outros dois troços da manhã desta sexta-feira, principalmente nos 38.85km entre La Fatarella e Vilalba

Está com um atraso de mais de três minutos para Dani Sordo, que lidera com o Hyundai i20. Ogier chegou à Catalunha no segundo lugar do Mundial de Ralis, com 28 pontos de atraso para Ott Tanak, e com este incidente hipoteca as possibilidades de revalidar o título pela sétima vez consecutiva.

O estónio da Toyota fica em posição ainda mais vantajosa para poder assegurar o seu primeiro título de campeão do mundo. Tanak está no terceiro lugar do Rali da Catalunha, a 7.5 segundos de Sordo e a 6.5 de Neuville, segundo classificado e o outro piloto que ainda tem possibilidades de chegar ao título.

Tanak tem 41 pontos de vantagem sobre o belga da Hyundai.