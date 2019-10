Miguel Oliveira e a KTM fora de ritmo na Austrália

Miguel Oliveira não foi além do penúltimo tempo, no conjunto das duas sessões de treinos livres do GP da Austrália, em Phillip Island. O piloto português sentiu dificuldades, com a pista seca, depois de ter estado em bom plano à chuva.

"O dia começou bastante bem. Senti-me bem na primeira sessão, à chuva. Fizemos uma boa sessão, dentro do 'top-10' [nono lugar]. Em seco encontrei algumas dificuldades com a mota. Analisámos aquilo que nos falta, vamos experimentar ajustes para recuperar o bom 'feeling' que me falta nesta pista. É uma pista muito fluída, com bastantes mudanças de direção que parecem ser duras para o ombro", avalia Miguel Oliveira, em declarações à sua assessoria de imprensa, numa alusão final à lesão de que ainda não está totalmente recuperado.

De facto, o piloto da KTM esteve em bom plano à chuva, com o nono tempo, atrás de Pol Espargaró, da KTM oficial. Mas a segunda sessão foi desastrosa para ele e para as motos da marca austríaca.

As KTM ficaram juntas nas últimas posições, só à frente de Tito Rabat, em Ducati, que foi o mais lento esta sexta-feira. A primeira sessão de qualificação do MotoGP realiza-se na madrugada deste sábado. A corrida é na madrugada de domingo.