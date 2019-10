Hamilton supera Leclerc e Verstappen na primeira sessão do México

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, foi o mais rápido da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do México, superando Leclerc e Verstappen, jovens da Ferrari e Red Bull, respetivamente.

A volta mais rápida do britânico ficou marcada em 1m17s327, pouco mais de uma décima mais rápido que a Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull. Mais distante ficou Albon, também da Red Bull, mais de meio segundo atrás de Hamilton, assim como o seu colega de equipa Valtteri Bottas, que foi quinto, a 0.67s de Hamilton.

Sebastien Vettel, segundo classificado no último Grande Prémio, no Japão, foi sexto, a 0,89s de Hamilton. Carlos Sainz, da McLaren, voltou a ser o melhor dos restantes, a 1,07s do britânico. Pierre Gasly, Kvyat e Giovinazzi fecharam o "top-10" da primeira sessão.

Hamilton quer fechar título

O britânico da Mercedes pode conquistar o seu sexto campeonato do mundo já este fim-de-semana, mas depende do resultado de Valtteri Bottas, o único que ainda pode roubar o troféu a Hamilton. Atualmente, Hamilton soma 338 pontos, enquanto que Bottas tem 274.

Hamilton sagra-se campeão se Bottas ficar em quarto lugar e o britânico ficar em primeiro lugar e vencer o ponto extra da volta mais rápida. Sem esse ponto, Hamilton também vence com Bottas no quinto posto. No total, são várias os cenários em que Hamilton pode sagrar-se campeão mundial no México pela terceira vez. A Mercedes já celebrou o título de construtores no Japão.

A luta pelo terceiro lugar também está acesa, com Leclerc, Verstappen e Vettel a lutar pelo lugar no pódio. O monegásco da Ferrari ocupa o terceiro posto, com 223 pontos. Verstappen e Vettel estão empatados com 212 pontos.

Lewis Hamilton está muito próximo de conseguir o seu sexto título, depois de ter vencido em 2008, 2014, 2015, 2017 e 2018, e aproxima-se de Michael Schumacher, que venceu sete vezes o campeonato do mundo de Fórmula 1.