Rui Miller explica lesão de Rafa Silva

O Benfica confirmou a lesão grave de Rafa. O avançado sofreu frente ao Lyon, uma uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda. A lesão é idêntica à que Chiquinho contraiu a 26 de agosto no clássico frente ao FC Porto. O Benfica não anuncia o tempo de inatividade de Rafa, mas a natureza da lesão pode obrigar a uma paragem até quatro meses.

Para explicar a lesão de Rafa, Bola Branca ouviu Rui Miller, especialista em medicina desportiva.

"Será provavelmente uma lesão de estiramento ou traumática, terá feito um pequeno despegamento da inserção do osso. Isto tem de ser quantificado para ver se a lesão será extensa e grave ou não. É um pequeno arrancamento da inserção do tendão a nível do osso", diz.



Rui Miller detalha que com repouso e tratamento o jogador irá recuperar totalmente, o que irá provocar por várias semanas o afastamento de Rafa dos relvados, não estando afastada a possibilidade de uma cirurgia.

"Se for uma situação pequena, pode não ser necessária cirurgia, se for uma desinserção total, provavelmente sim. Mas com repouso e tratamento adequado pode ser recuperável. Depende da gravidade e da quantificação da lesão, mas é paragem para algumas semanas", concluiu.