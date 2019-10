Ator Ângelo Rodrigues já teve alta

Após quase dois meses de internamento, o ator Ângelo Rodriques teve alta hospitalar. A informação é confirmada à Renascença por fonta da agência que representa o ator.

"O ator irá dar início ao tratamento de fisioterapia na próxima semana. O regresso ao trabalho será ainda este ano, na SIC", acrescenta a nota da agência..

"O ator agradece à equipa médica dos Cuidados Intensivos, dos Cuidados Intermédios e da Cirurgia Plástica, bem como às equipas de enfermagem do Hospital Garcia de Orta, todo o profissionalismo", lê-se ainda.

Ângelo Rodrigues, de 31 anos, deu entrada no Garcia de Orta a 26 de agosto, devido a uma grave infeção decorrente da administração de testosterona, tendo ainda sofrido uma paragem cardíaca.



Durante estes quase dois meses de internamento, o ator tem sido submetido a várias cirurgias e tratamentos, entre os quais em câmara hiperbárica.

As injecções de testosterona que o ator terá tomado com o objetivo de ficar com o corpo aparentemente mais musculado não terão sido feitas por profissionais habilitados e pode configurar um quadro de crime.