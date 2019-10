Mathieu

“Foi difícil, mas para nós o mais importante é ganhar. Todos sabemos que estamos numa situação muito complicada e o mais importante é ganhar para ganhar confiança outra vez. Fizemos um bom jogo, mas difícil, e há que continuar assim para ganhar confiança. O mais importante é isso e depois evoluir pouco a pouco com as ideias do mister, há que trabalhar para estarmos num bom caminho.”

Pedro Mendes

“É uma motivação enorme, esperamos sempre o apoio dos adeptos e sentir essa motivação dá-me enorme vontade de entrar. É uma alegria enorme, é um sonho de criança, jogar pelo Sporting é inexplicável. A nossa prioridade era ganhar, sabíamos da importância deste jogo e conseguimos os três pontos.”

Bruno Fernandes

“Acho que não foi uma vitória sofrida, estivemos sempre por cima, criámos as oportunidades mais flagrantes, mas não conseguimos fazer golos. Na segunda parte baixámos mais, também pela intensidade do jogo, mas no global fizemos um grande jogo. O futebol nem sempre tem de ser jogado rápido, estamos num período em que a nossa confiança não é a maior, então temos de ter bola para ganha essa confiança. Vamos acabar por encontrar espaços mais cedo ou mais tarde, é um jogo de paciência e é isso que nos vai ajudar. Não há feridas a lamber, para nós a Taça tem um sentimento especial, pelo ambiente que se vive no Jamor, para certos jogadores a Taça é ainda mais especial por aquilo que vivemos. Mexe com o balneário e o mais importante era dar uma resposta à eliminação na Taça. Não somos surdos nem cegos, mas não nos diz respeito. Não podemos comentar isso, hoje tivemos o apoio de quem veio, quantos mais melhor, o que nos compete é jogar bem para que os adeptos que vêm ao estádio desfrutem.”