​Euromilhões encarnado

É a principal conclusão a extrair de uma exibição de fraca qualidade frente ao 17º classificado do campeonato francês que, entretanto, na competição milionária tem um registo que pode considerar-se positivo.

Para a equipa comandada por Bruno Lage o desafio de ontem à noite era decisivo: perder pela terceira vez consecutiva significava colocar de lado a pretensão de chegar aos oitavos-de-final, ainda com o perigo de nem sequer vir a ter acesso à Liga Europa.

Porém, um brinde do guarda-redes lionês, Anthony Lopes, que Pizzi aproveitou de forma soberba, permitiu afastar todos os pesadelos, que chegaram a estar no horizonte da Luz até aos derradeiros minutos do jogo.

O treinador do Benfica, no seguimento de uma filosofia muito própria, na qual persiste contra a compreensão de muitos, voltou a mexer na equipa em relação aos jogos das competições domésticas.

Isso deu azo a que a equipa encarnada desse de novo razão a quantos pensam que é forte contra os pequenos (leia-se provas portuguesas), e fraco contra os grandes, ou seja, para lá da fronteira de Badajoz.

Uma exibição cinzenta, na linha das que tem vindo a produzir desde o começo da temporada, permitiu, no entanto, a conquista de três pontos, um forte contributo para o ranking português, que passou a apresentar o futebol português à frente do futebol russo.