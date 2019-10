Sérgio Conceição: "Criámos situações suficientes para ganhar o jogo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, destaca "erros individuais" no empate, no Estádio do Dragão, por 1-1, frente ao Rangers. Em declarações no fim do jogo à "SportTV", o técnico acredita que o resultado é injusto.

"Tivemos alguns erros individuais que nos custaram. O Rangers é uma equipa combativa, agressiva e sabíamos que iria ser um jogo difícil. Queríamos muito ganhar o jogo e acho que criámos situações suficientes para poder vencer o jogo", diz.

Na próxima partida, o FC Porto recebe o líder Famalicão, mas Sérgio já fala sobre o jogo da próxima jornada da Liga Europa, no Ibrox, casa do Rangers.

"A jogar em casa, ou fora, o pensamento é o mesmo que é ganhar. Agora vamos pensar no Famalicão, mas o objetivo é claramente ir à Escócia para ganhar o jogo", remata