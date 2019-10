Gerrard orgulhoso pelo empate no Dragão. "Foi uma exibição incrível"

Steven Gerrard, treinador do Rangers, mostrou-se muito satisfeito pelo empate a uma bola no Estádio do Dragão. Na sala de imprensa, o técnico inglês elogiou a exibição dos seus jogadores.

"Estou muito orgulhoso, foi uma exibição incrível da nossa equipa. Acho que merecíamos pelo menos um ponto neste jogo. Os jogadores deram o máximo, é a este nível que precisamos de jogar para seguir em frente neste grupo", disse.

No final da partida, McGregor salvou o Rangers do golo da vitória do FC Porto, um lance que, se desse golo, seria demasiado penalizador na opinião de Gerrard: "Se tivéssemos sofrido naquele lance, que penso ter sido a única grande oportunidade do FC Porto, teria sido cruel para nós".