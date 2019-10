Vacinas da gripe. ARS Norte confirma escassez, mas garante reposição

Em plena época de vacinação contra a gripe, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) vem denunciar que faltam vacinas na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte. Ainda não foi possível iniciar o período de vacinação na região, pelo que o secretário-geral do SIM exige explicações.

“Não entendemos, até porque noutras partes do país [a vacinação] está a acontecer", diz à Renascença Roque da Cunha. "Na verdade, ainda falta muito tempo e por isso exigimos, por parte do presidente da ARS Norte, um esclarecimento e que rapidamente resolva o problema”, acrescenta.

O mesmo responsável diz que a escassez de vacinas é “geral” no Norte do país, ao contrário do que acontece na ARS de Lisboa e Vale do Tejo e “noutras partes do país”, onde “os prazos estão a ser cumpridos religiosamente”.

“Já lá vão cerca de duas semanas de atraso, sem qualquer tipo de explicação. Isto causa dificuldades e problemas de organização e de acesso à própria vacina, como é evidente”, concluiu.

Contactada pela Renascença, a Administração Regional de Saúde do Norte admite falhas pontuais em alguns agrupamentos, mas garante que o reforço das doses foi já pedido, pelo que até sexta-feira o stock necessário estará reposto.

A época de vacinação contra a gripe arrancou, dia 14, em Portugal com dois milhões de vacinas disponíveis, 1,4 milhões para serem dadas gratuitamente a grupos de risco no SNS e cerca de 600 mil para venda em farmácias.



Até ao momento, de acordo com a mesma fonte da ARS Norte, foram vacinadas 111.490 pessoas.



[notícia atualizada às 11h00]