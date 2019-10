Detido no Algarve ex-padre irlandês suspeito de pornografia de menores

De acordo com o comunicado da polícia de investigação criminal, o homem "já tinha cumprido pena por crimes semelhantes nos Estados Unidos". Ainda segundo a PJ, o criminoso tinha regressado à sua terra natal, onde voltou a cometer novo crime. "Deslocou-se depois para Portugal, zona do Algarve onde veio a ser agora localizado e detido", detalha.

Oliver O'Grady tem um longo historial de crimes ligados ao abuso sexual de menores e pornografia infantil.

Em 1993 foi condenado a 14 anos de cadeia na Califórnia por abuso sexual de menores. Cumpriu cerca de metade da sua pena e depois foi deportado para a Irlanda em 2001, de onde se mudou para Amsterdão. Nesta altura já não era sacerdote no ativo, segundo o jornal irlandês The Irish Times.

Em 2010 deixou um computador portátil num avião da Aer Lingus, no qual foram descobertas 280 mil imagens, mais de seis horas de vídeos e quinhentas páginas de discussão sobre pornografia infantil. Foi condenado então a três anos de cadeia.

Em 2006 Grady foi alvo de um documentário chamado "Deliver us From Evil", ou "Livrai-nos do Mal", em português, sobre os seus abusos e a forma como a Igreja lidou com a situação.

[Notícia atualizada às 14h00]