Consumir droga na rua devia ser crime? Rui Moreira diz que sim, mas João Goulão é contra

Desde 2001 que se pode consumir droga na via pública, mas o presidente da Câmara do Porto quer que seja crime. O diretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) discorda, fala em “retrocesso civilizacional” e avança que a solução passa por ter mais fiscalização no terreno.

Questionado à margem da conferência Lisbon Addictions 2019 sobre o facto de a organização internacional Correlation Network ter condenado o autarca do Porto por defender a criminalização do consumo de droga na via pública, João Goulão assume que são precisos mais meios e mais repostas: “As forças policiais não têm capacidade de intervir dissuasivamente nestas áreas. Há falta de efetivos…e não sou eu que digo”.

“Na sequência das declarações de Rui Moreira pude ver também a reação das forças de segurança. Acho que alterar este quadro legislativo seria um retrocesso civilizacional, em vez de dotar as respostas dos meios de que necessitam, parece-me um contra-senso”, disse o diretor do SICAD à Renascença, lembrando que há uma rede de respostas bastante sólida ao nível do tratamento, mas que tem vindo a ser esvaziada pela falta de renovação de quadros.

“O senhor presidente da Câmara do Porto assumiu publicamente a sua disponibilidade de apoiar a criação de espaços de consumo vigiado. E agora esta medida parece completamente em contraciclo com essa afirmação”, sublinha.

No âmbito da conferência, João Goulão conta que Portugal é apontado a nível mundial como um exemplo na política das drogas desde a descriminalização levada a cabo há 20 anos. Contudo, alerta para a necessidade de se quebrarem mitos que associam a descriminalização a um certo facilitismo.

“Subsistem ainda alguns mitos a propósito do modelo português. As pessoas têm a ideia de que aqui foi tudo liberalizado e que as pessoas podem consumir à vontade. Não é o caso. Os consumos foram descriminalizados, mas não despenalizados. Continua a haver uma desaprovação social clara de determinados comportamentos que, do meu ponto de vista, é positivo que se mantenha. Isto em nome da defesa da saúde”, explica.

Numa altura em que a luta contra o aparecimento de novas substâncias psicoativas que entram no mercado (as chamadas “novas drogas”) é um desafio a nível mundial, o diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências acredita que o retrato português não é ainda visto como uma preocupação.

“É uma ameaça permanente, mas a estimativa que temos é de que o mercado das novas drogas ainda não assumiu em Portugal uma importância comparável à que existe em outros países como a Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. Os grandes problemas relacionados com drogas em Portugal continuam a ser ocasionados pelas substâncias clássicas”, conclui.