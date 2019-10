Estamos velhos. Em Portugal, há 153 idosos para cada 100 jovens. As pessoas com mais de 65 anos representam 21,3% de população.

Mas o que são 65 anos? Nem idade para se reformar – só aos 66 anos e 5 meses.

Velhos são os trapos! É o que diz o povo e com muita razão! Está tudo na nossa cabeça e na maneira como vivemos e encaramos a vida.

Eis umas dicas comprovadas pela ciência para envelhecer “em bom”:

Alimentação. É sempre a mesma coisa…. Mas pense nisto: qualquer máquina tem melhor ou pior prestação consoante o que lhe põem dentro. Não tem de comer só bróculos, alface e sementes! Varie. De certeza que sabe o que pode mudar para melhorar a alimentação, se for caso disso.

Exercite o cérebro. Se é uma pessoa curiosa, faça umas formações de vez em quando, até fora da área profissional. E se gosta de jogos, há os da memória, palavras cruzadas e sudokus…

Já agora, exercite também o resto! O nosso corpo é uma máquina: precisa de manutenção para as peças funcionarem todas bem. Doi-lhe as dobradiças? Há que pôr óleo! Ande, corra, dance!!... Divirta-se a mexer o corpo

Já agora, conviva com amigos. Todos precisamos de momentos de lazer. Faz bem a tudo. E experimente o voluntariado. Até pode não ser um voluntariado oficial – basta sermos bons uns para os outros

Beba água. Há quem não goste do sabor. Experimente a água com gás ou aromatizada. Até pode fazer em casa e ser criativo! Já agora, beba um bom copo de água logo de manhã, em jejum.

A propósito de água, já ouviu falar do japonês Masaru Emoto? Este cientista decidiu observar melhor as moléculas da água e concluiu que elas assumiam formas diferentes, consoante as palavras e emoções que lhe eram transmitidas.

Por exemplo, se falasse de amor e sentisse essa emoção, as moléculas faziam um desenho bonito; já se a palavra e a emoção fosse de ódio, o desenho era feio.

Para comprovar estas transformações, o cientista japonês tirou fotografias e publicou-as.

Conclusão: ser otimista, gostar de ajudar, viver a vida com alegria e gratidão só traz benefícios para a saúde. E nós somos feitos de água: 70% os homens e 60% as mulheres.

Envelhecer é não mau! Na verdade, é um bom sinal: sinal de que estamos vivos e temos uma história para contar. Uma história que, dentro do possível, podemos ser nós a escrever.