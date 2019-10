Restos mortais de Franco já saíram do Vale dos Caídos

Os restos mortais do ditador espanhol Francisco Franco já foram retirados do Vale dos Caídos, onde estavam desde que morreu.

Chega, deste modo, ao fim uma polémica que dura à vários anos e que dividiu a sociedade espanhola. Os restos mortais do "generalíssimo" que conduziu os nacionalistas à vitória na Guerra Civil de Espanha e governou o país em ditadura, durante mais de 30 anos, ficarão sepultados no cemitério de El Pardo-Mingorrubio, nos arredores de Madrid.

O Vale dos Caídos foi construído depois da Guerra Civil, como local de homenagem a todos os mortos do conflito. Franco, que sobreviveu à guerra e liderou Espanha até à sua morte, altura em que foi restaurada formalmente a monarquia, foi sepultado no mosteiro que constitui parte do monumento.

As forças políticas e sociais de esquerda, em Espanha, argumentam que, com a presença do corpo do ditador naquele lugar, o Vale dos Caídos tinha-se tornado um local de culto de Franco e o Partido Socialista iniciou um processo legislativo para a trasladação.

Já os apoiantes de Franco e movimentos e grupos de direita acusam a esquerda de estar a abrir, desnecessariamente, feridas antigas e a dividir a sociedade apenas para tentar ganhar agora aquilo que perderam no campo de batalha.

O processo de trasladação não foi pacífico e encontrou vários obstáculos nos tribunais espanhóis, avançando, finalmente, esta quinta-feira.

Bandeiras polémicas

A trasladação de Franco foi desprovida de quaisquer honras de Estado, pelo que foram os seus descendentes que carregaram o caixão.

A família foi impedida de cobrir o caixão com a bandeira de Espanha. Em alternativa, o caixão foi coberto com uma bandeira da Cruz Laureada de São Fernando, a mais alta distinção militar que se pode atribuir em Espanha, reservada a atos heroicos, coletivos ou individuais, levados a cabo em contexto de combate armado e com perigo para a própria vida.

Mas houve outra bandeira que causou polémica esta quinta-feira. Um neto do ditador, Francis Franco, pendurou nos portões da sua casa uma bandeira do tempo da ditadura franquista, a mesma que cobriu o caixão do ditador quando foi sepultado no Vale dos Caídos.

Acontece que essa bandeira foi, entretanto, substituída pela atual e a sua exposição passou a ser proibida, à luz da lei da memória histórica. Francis Franco foi informado de que não poderia manter a bandeira naquele local, ao que mandou que fosse retirada para a poder levar consigo à cerimónia da trasladação.

O neto de Franco esteve sempre com a bandeira junto a si, dobrada, mas ela não foi exposta nem usada para cobrir o caixão, o que seria novamente um crime. Vários membros da família usaram na lapela laços encarnados e amarelos, as cores da bandeira de Espanha.