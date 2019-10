Condenados autores do homicídio da jovem que fez queixa de assédio no Bangladesh

Três professores e alguns colegas da jovem Nusrat Jahan Rafi estão entre as 16 pessoas condenadas nesta quinta-feira no Bangladesh pelo homicídio da jovem de 19 anos.

A decisão do tribunal especial para mulheres e crianças chegou seis meses depois de Nusrat Jahan Rafi ter sido queimada viva. Não quis retirar a queixa de assédio sexual contra o diretor da escola e foi castigada.

A investigação à morte de Nusrat revelou a existência de uma conspiração para silenciar a jovem, na qual participaram colegas e vários homens poderosos da comunidade.

Três professores, incluindo o diretor da escola (Siraj Ud Doula, que a polícia acusa de ter ordenado o homicídio depois de ter sido preso na sequência da queixa) foram considerados culpados pelo tribunal.

Dos restantes condenados, dois são altos membros do partido Liga Popular (ou Awami).

A investigação mostrou ainda que uma série de agentes da polícia local colaboraram com os participantes no crime, no sentido de fazer correr a informação falsa de que Nusrat Jahan Rafi se teria matado. Não foram, contudo, julgados por isso.

A morte da jovem lançou uma vaga de protestos no país. Conhecida a sentença, o principal promotor do caso afirmou: “É uma conquista para o judiciário”.

Do lado da família, o irmão da jovem manifestou-se “feliz” por se ter feito justiça.

"Todos eles participaram do assassinato. Agora eles precisam enfrentar as consequências", afirmou Mahmudul Hasan Noman.

“O mundo inteiro viu o que aconteceu à minha filha”, afirmou o pai, AKM Musa Manik, um dia antes de ser conhecida a decisão do tribunal.

“Era uma rapariga inocente e foi brutalmente assassinada por ter resistido e insistido em fazer o que deve ser feito”, concluiu.

No que toca ao diretor da escola, que terá assediado a jovem e foi condenado por ordenar o crime, nega o envolvimento no assassinato e já anunciou que irá recorrer da sentença.