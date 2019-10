Triunfo do Sporting no ténis de mesa

O Sporting venceu os franceses do Hennebont TT por 3-1, em jogo da terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de ténis de mesa, e assumiu provisoriamente a liderança do grupo.

TÉNIS DE MESA - Champions League - Homens

Grupo D - 3ª Jornada

Sporting 3-1 Hennebont (França)

Aruna Quadri 3-2 Cedric Nuytinck (11-9, 11-5, 5-11, 9-11 e 11-6)

Diogo Carvalho 3-2 Fan Shengpeng (11-8, 4-11, 13-11, 8-11 e 13-11)

Guilherme Paulo 0-3 Quentin Robinot (3-11, 4-11 e 5-11)

Aruna Quadri 3-1 Fan Shengpeng (11-8, 8-11, 11-6 e 11-8)

Borussia Düsseldorf (Alemanha) - Varadzin (Croácia) 25out 18h00

Classificação

1- Sporting (7-6) 5 pontos

2- Brussia Düsseldorf (6-2) 4

3- Hennebont (5-7) 4

4- Varadzin (3-6) 2