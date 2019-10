Resultados da NBA

Onze jogos numa só noite para abrir o apetite dos fãs da NBA, com algumas tendências da pré-temporadas confirmadas, mas também com surpresas. Os novos e reforçados Brooklu«yn Nets perderam com os Timberwolves, após prolongamento, por 126-127.

Irving marcou 50 pontos. É o melhor marcador da primeira jornada da NBA, mas o seu desempenho não foi suficiente para os Nets. Kar-Anthony Towns liderou a equipa de Minnesota, com 36 pontos e 14 ressaltos.

Num jogo entre dois grandes do Este, os Philadelphia 76ers venceram os Boston Celtics, por 107-93.

NBA

Resultados

Charlotte Hornets-Chicago Bulls, 126-125

Indiana Pacers-Detroit Pistons, 110-119

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers, 94-85

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves, 126-127

Miami Heat-Memphis Grizzlies, 120-101

Philadelphia 76ers-Boston Celtics, 107-93

Dallas Mavericks-Washington Wizards, 108-100

San Antonio Spurs-New York Knicks, 120-111

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder, 100-95

Phoenix Suns-Sacramento Kings, 124-95

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets, 100-108