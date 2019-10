Terminou a participação de Frederico Ferreira Silva no Challenger de Liuzhou, na China. O tenista português foi derrotado por Danilo Petrovic em dois sets decididos na negra. O sérvio, 195 do mundo, venceu por duplo 7-6 e segue para os quartos de final do torneio.

Frederico está numa das melhores fases da carreira, atingiu o seu melhor "ranking" - 206 - e espreita a possibilidade de, pela primeira vez, entrar no "top-200" mundial.