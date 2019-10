Catarina Costa conquista bronze em Abu Dhabi

A judoca Catarina Costa conquistou a medalha de bronze na categoria de -48kg no Grand Slam de judo em Abu Dhabi.

A portuguesa ficou isenta da primeira ronda e venceu Lin Chen-Hao, de Taiwan, na segunda, antes de ser derrotada pela espanhola Laura Martínez Abelenda na terceira ronda.

Catarina Costa foi repescada e eliminou outra espanhola, Julia Figueroa, no combate que dava acesso à decisão das medalhas, onde venceu a russa Sabina Giliazova, o que lhe deu o bronze.

No Grand Slam de Basília, prova realizada no início do mês, Catarina Costa tinha ganho o ouro.

Também isenta na primeira ronda, Telma Monteiro (-57kg) venceu a alemã Amelie Stoll, mas perdeu, por acumulação de penalizações, contra a coreana Kim Jandi.

Já Rodrigo Lopes (-60 kg) e João Crisóstomo (-66 kg) caíram nas segunda e primeira rondas, respetivamente.