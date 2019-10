Basquetebol. Benfica entra a ganhar na Europe Cup

O Benfica venceu os holandeses do Leiden por 103-99, após prolongamento, em jogo da primeira jornada do grupo A da Europe Cup de basquetebol, disputado no pavilhão da Luz.

Eric Coleman e José Silva foram os melhores marcadores, com 21 e 20 pontos, respetivamente.

Os encarnados garantiram o empate em cima da hora, mas foram superiores no tempo suplementar.

Ao intervalo: 40-51. Final do tempo regulamentar: 88-88. Final do prolongamento: 103-99.

BASQUETEBOL - FIBA Europe Cup

Grupo A - 1ª Jornada

Inter Bratislava (Eslováquia) 88-87 Pecsi VSK (Hungria)

Benfica 103-99 ZZ Leiden (Holanda)

Classificação

1- Benfica (103-99) 2 pontos

2- Inter Bratislava (88-87) 2

3- Pecsi VSK (87-88) 1

4- ZZLeiden (99-103) 1

Grupo A - 2ª Jornada

Pecsi VSK - Benfica (29 out 18h00)

ZZ Leiden - Inter Brastislava (30Out 20h00)