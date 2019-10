Treinador do Sintra Football demitido cinco dias após eliminar Vitória de Guimarães na Taça

Rui Santos foi demitido do cargo de treinador do Sintra Football, apenas cinco dias depois de ter eliminado o Vitória de Guimarães na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

De acordo com o "Record", em causa estará uma ingerência no trabalho do treinador. O novo técnico será Jorge Nabais, que será ocupará a função pela primeira vez, depois de várias temporadas como adjunto no Atlético CP, Oriental, 1º de Agosto e Cova da Piedade.

Apesar da vitória na Taça, o Sintra Football ocupa o nono lugar da Serie D do Cameponato de Portugal, com nove pontos em sete jogos.