"Ranking" da UEFA. Portugal ultrapassa Rússia

Com a vitória do Benfica diante do Lyon e com a derrota do Zenit na Alemanha, Portugal ultrapassa a Rússia no "ranking" da UEFA.

Se Portugal chegar ao fim da época no sexto lugar, que passa a ocupar a partir desta jornada, ganha (mais) um lugar na Liga dos Campeões a partir de 2021/22. Duas de forma direta e outra na terceira pré-eliminatória.

Após a jornada de hoje, Portugal passa a ter mais 0,3 pontos que a Rússia e tem outra vantagem: tem mais uma equipa a pontuar (uma na Champions e quatro na Liga Europa) contra quatro dos russos.