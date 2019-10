"Merci" Anthony Lopes

Os três jornais desportivos dedicam as primeiras páginais, esta quinta-feira, à vitória do Benfica sobre o Lyon, com "Record" e "A Bola" a optarem pela mesma manchete: "Merci". Obrigado, em francês, a Anthony Lopes. O guarda-redes do Lyon errou no segundo golo da equipa portuguesa, ao oferecer a bola a Pizzi.

Prenda de Anthony Lopes dá vitória ao Benfica, assinalam os jornais. "Pizzi acende uma luz", escreve "O Jogo". O Benfica bateu o Lyon, por 2-1, e reentra na luta pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Hoje é dia de Liga Europa, com Porto, Sporting, Braga e Vitória de Guimarães em ação. Corona convocado no FC Porto. Alvalade em estado de alerta, devido ao diferendo com as claques. Vitória sem medo do Arsenal e o Braga à procura de aproveitar pressão que o Besiktas vive.