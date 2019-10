Lito quer manter registo invencível do Boavista na I Liga

Lito Vidigal, treinador do Boavista, quer continuar o registo invencível no campeonato, após ter sido eliminado em Chaves da Taça de Portugal. Em conferência de imprensa de antevisão à partida no terreno do Moreirense, o técnico dos axadrezados definiu o objetivo de conquistar, pelo menos, um empate.

"Temos um jogo importante este sábado. Queremos dar continuidade ao bom início de época. Queremos continuar invictos na competição. O que temos em mente é amealhar pontos. Para nós, é importante conseguir um bom resultado neste jogo. Temos em mente sempre a vitória, somar pontos é o nosso objetivo", começa por dizer.

Apesar do sétimo lugar do campeonato, com duas vitórias e cinco empates, Lito diz que o objetivo do Boavistao é apenas a manutenção. Sobre o Moreirense, o treinador deixa o elogio à equipa de Vítor Campelos.

"O Moreirense tem uma boa equipa que já está junta há alguns anos. Tem bons jogadores e uma estrutura coesa. Já está sustentado na I Liga há uns anos e isso é importante. Respeitamos a equipa, mas a nossa vontade é, como já referi, sermos competitivos e conseguirmos a vitória", termina.

O jogo entre Moreirense e Boavista está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.