Wolves ganham fora

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, venceu o Slovan Bratislava por 2-1 para o grupo K da Liga Europa.

O Bratislava marcou primeiro, por Andraz Sporar, mas o Wolves virou o resultado, com tentos de Saiss e Raul Jimenez, este de grande penalidade.

Pela equipa inglesa estiveram em campo João Moutinho, Rui Patrício e Rúben Vinagre de início, Diogo Jota, a partir do minuto 60.

Com este resultado, o Wolves está em segundo lugar com seis pontos, enquanto o Slovan Bratislava tem quatro. No mesmo grupo, o Sp. Braga venceu o Besiktas por 2-1, em Istambul.