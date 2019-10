Sá Pinto não dá qualificação como garantida

Ricardo Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, não dá a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa como garantida, apesar de liderar o grupo após três jornadas. Em declarações à "SportTV", o técnico diz que a formação minhota não tem responsabilidade.

"Tudo é possível, não assumo nada. O fator casa não é suficiente para podermos assumir qualquer responsabilidade. Vamos fazer tudo para ganhar os jogos em casa", começa por dizer.

O técnico elogia a exibição na vitória por 2-1 em casa do Besiktas, e diz que qualquer outro resultado que não a vitória bracarense seria injusto.

"Se terminasse com empate ou derrota seria injusto. Eles chegaram ao golo sem muita qualidade, sem volume ofensivo. Em dois minutos, poderíamos ter perdido o jogo. Acho que o VAR deveria existir, há lances de muita dúvida, mas é uma vitória do espírito de equipa, da superação", diz.

Sá Pinto diz que os objetivos da equipa para o jogo em Istambul mudaram durante a partida, face à exibição das duas equipas: "Antes do jogo, achava que o empate era bom, porque é o cabeça-de-série do grupo. No decorrer do jogo percebi que poderíamos ganhar".