Nicolas Pépé salva Arsenal de derrota caseira contra o Vitória de Guimarães

O Arsenal recebeu e venceu o Vitória de Guimarães, esta quinta-feira, em casa do Arsenal, por 3-2, num jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Apesar da derrota, a equipa de Ivo Vieira esteve muito perto de somar os primeiros pontos na competição em casa do gigante londrino. Marcus Edwards, curiosamente formado no rival Tottenham, abriu o marcador aos 9' minutos de jogo.

O brasileiro Martinelli igual o resultado, aos 32' minutos, mas Bruno Duarte voltou a dar vantagem à formação vitoriana, que teve cerca de 2500 adeptos no Emirates Stadium.

O Arsenal apenas chegou ao empate aos 80' minutos, com um golo de livre direto cobrado por Pépé, o mesmo que voltou a fazer estragos, aos 92' minutos, novamente de livre direto. Apesar de ter apresentado um onze inicial relativamente alternativo, o Arsenal jogou de início com jogadores como Mustafi, Bellerín, Torreira e Lacazette.

Com este resultado, o Vitória continua em último lugar do grupo F, com zero pontos. O Arsenal mantém-se líder com um pleno de vitórias e nove pontos. Eintracht Frankfurt soma seis pontos, no segundo posto, seguido do Standard Liège, com três.