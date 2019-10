O Newcastle chegou a acordo com Martin Dubravka por seis temporadas. O clube anunciou que vai manter o guarda-redes eslovaco com contrato de longa duração, numa prova de total confiança no internacional eslovaco.

Dubravka, de 30 anos, chegou em janeiro de 2018, por empréstimo do Sparta de Praga, convenceu e assinou, logo, em definitivo, pelo Newcastle.

Titular da equipa inglesa, Dubravka tem 59 jogos realizados pelo clube.