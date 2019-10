Jesus espera que à terceira seja de vez

Jorge Jesus espera vencer a Taça Libertadores, pelo Flamengo, naquela que será a sua terceira final continental. Depois de duas derrotas na final da Liga Europa, pelo Benfica, o treinador português espera que à terceira seja de vez.

"É a minha terceira [final] muito importante. Tive duas, infelizmente perdi, uma nos penáltis e outra aos 92 minutos. Só perde e ganha quem chega. Quem não chega, nunca vai perder. Entre a resolução, a tristeza e a satisfação, há muita proximidade. Em Portugal, costumamos dizer que vamos a final para ganhar. E é isso que pensamos", disse o treinador, após a vitória sobre o Grêmio, na 2.ª mão das meias-finais da Libertadores, que o Flamengo venceu por 5-0.

A final da Liga dos Campeões da América do Sul está marcada para 23 de novembro. É com o River Plate, da Argentina, e será disputados em Santiago do Chile.