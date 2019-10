Ivo Vieira fala numa derrota "ingrata" contra o Arsenal

O comportamento dos ateltas ficou patente da qualidade do nosso jogo perante uma equipa forte como é o Arsenal. Conseguimos tar em vantagem, acabamos por sofrer dois golos de bola parada, um pouco ingrato, mas é futebiol. o comportamento da equipa foi fantástico. os nossos adeptos silenciaram o Emirates e toda a equipa sentiu esse carinho. É frustrante perder novamente quando poderíamos ter pontuado nestes três jogos. Não temos pontos, temos apresentar uma qualidade apresentável ,as temos de passasr isso pras competições internas. isto e uma oa montra, mas temos de pensar no campeonat, taça da liga. se formos todos os jogos com este comportamento, vamos er mais fortes.