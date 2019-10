Braga volta a surpreender e vence em casa do Besiktas

O Sporting de Braga venceu, esta quinta-feira, na Turquia, em casa do Besiktas, por 2-1.

O jogo começou de feição para a equipa da casa, com várias oportunidades de golo. O Braga conseguiu equilibrar a partida e abriu o marcador aos 38' minutos, com um golo de Ricardo Horta.

O Besiktas conseguiu empatar aos 71' minutos, por Nayir. Ljajic falhou uma grande penalidade pouco depois, aos 74' minutos, e o Braga conseguiu chegar à vitória, com golo de Wilson Eduardo, aos 80' minutos, assistido por Galeno.

Com este resultado, o Braga assume a liderança do grupo K, com sete pontos, à frente do Wolverhampton, com seis, Slovan Bratislava, com quatro. Besiktas continua com zero pontos.