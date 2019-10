Atenção, FC Porto. Young Boys recebe e bate Feyenoord

O Young Boys é o novo líder do grupo do FC Porto na Liga Europa. A equipa suíça recebeu e venceu o Feyenoord, por 2-0, com dois golos de grande penalidade.

O resultado final ficou decidido na primeira parte. Assale e Nsame marcaram, de grande penalidade, e deram os três pontos à equipa da casa.

Com este resultado, o Young Boys soma seis pontos, mais dois do que o Rangers e FC Porto. Feyenoord soma três e é o último classificado.

Outros resultados:

AZ Alkmaar 6-0 Astana

AS Roma 1-1 Borussia Monchengladbach

Basakesehir 1-0 Wolfsberger

CSKA de Moscovo 0-1 Ferencvaros

Gent 2-2 Wolfsburgo

Ludogorets 0-1 Espanyol

Partizan 0-1 Manchester United

Qarabag 2-2 APOEL

Saint-Etiénne 1-1 Oleksandriya