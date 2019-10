Patrão da Tech3 garante que a KTM não quer prejudicar Miguel Oliveira

Hervé Poncharal veio a público defender Miguel Oliveira e a KTM, num momento em que a relação do piloto português com a marca austríaca atravessa um período delicado. Miguel Oliveira vai continuar na Tech3 e não ficou satisfeito por ver Brad Binder, um "rookie" com a sua idade, ser o escolhido para substituir Zarco na equipa de fábrica. Uma decisão "sem sentido", na sua opinião.

Poncharal, o patrão da Tech3, leu as declarações de Miguel Oliveira e assegura que "a KTM está a 200% ao lado dele". O francês esclarece que os responsáveis da equipa oficial consultaram o piloto português sobre se ele estaria pronto para suceder a Zarco, que saiu já com a época em andamento, e que Miguel preferiu, mediante a condição de que terá o mesmo material que os pilotos oficiais, continuar na Tech3.

"Disseram-me que os diretores da KTM reuniram com o Miguel, em Misano, e perguntaram-lhe se ele estaria pronto para suceder a Zarco. Eles disseram-me que o Miguel lhes respondeu que se tiver o mesmo tratamento técnico que preferia ficar. No próximo ano a KTM já deixou claro que todos os pilotos vão ter as mesmas motos, com as mesmas evoluções e com as mesmas especificações. Para mim foi uma decisão cristalina. Mas acreditem que a KTM Red Bull está a 200% com o Miguel. Gostam dele, confiam nele e não fariam nada para prejudicar a carreira do Miguel", assegura.