Meeke é o mais rápido no "shakedown" da Catalunha

Kris Meeke, em Toyora Yaris, foi o mais rápido no "shakedown" do Rali da Catalunha, em Espanha. O piloto norte-irlandês cumpriu um 2km da especial em 1'31.6. Dani Sordo, a correr em casa, foi o segundo mais veloz, em Hyundai i20 (+0.3s).

Ott Tanak está na lideraça do Mundial de Ralis e pode sair da Catalunha com o título assegurado. O estónio tem 28 pontos de vantagem sobre Ogier, segundo classificado, e 41 sobre Neuville, terceiro. Se terminar a prova deste fim de semana com 30 pontos de vantagem sobre o segundo, Tanak vai para a última prova da temporada, na Austrália, já com o título garantido.

No "shakedown", Tanak gastou mais 1.8 segundos do que Meeke e foi o sexto mais rápido.