KTM já escolheu pilotos. Miguel Oliveira mantém-se na Tech3

A KTM promove o sul-africano Brad Binder para o lugar de Johann Zarco na equipa de fábrica para a próxima temporada de MotoGP. O português Miguel Oliveira vai continuar na Tech3, uma segunda equipa da mesma marca.

O sul-africano está esta época na Moto2 e estava apontado à Tech3 para ser colega de Miguel Oliveira na época 2020. Afinal, vai ocupar o lugar deixado vago por Zarco, a meio desta temporada.

O português vai manter-se na Tech3 e terá como colega Lecuona, um jovem de 19 anos. Já na equipa oficial, ao lado de Binder, vai manter-se Pol Espargaro.

A decisão foi anunciada esta noite por Pit Beirer, chefe da equipa KTM. "Depois de alguma ponderação e conversas, tomámos a decisão de deixar jovens talentosos, cheios de vontade e com muita experiência noutras categorias mostrarem o que podem fazer. O Brad é um piloto que fez o seu caminho na KTM e não temos dúvidas de que entrará na nossa equipa e continuará a mostrar esse mesmo estilo e atitude. Quanto ao Iker, entra na Tech 3 e tenho total confiança de que o Herve e a sua equipa irão ser capazes de o ajudar e desenvolver outro rookie tal como fizeram com o Miguel este ano. Sabemos que estamos a dar passos bons e entusiasmantes no nosso projeto e com a próxima temporada definida podemos já começar a escrever um novo capítulo".