O secador ou telemóvel avariaram antes do tempo? Denuncie

Já deve ter tido eletrodoméstico que deu problemas ao fim de pouco tempo. É cada vez mais frequente um aparelho avariar logo após o fim da garantia, depois não há peças ou a reparação é mais cara do que o próprio equipamento. A partir desta quinta-feira, já pode denunciar estas situações na nova plataforma lançada pela Deco.

"Decidimos mobilizar-nos contra a tendência dos fabricantes em lançarem para o mercado produtos com data de prazo muito curta. É a chamada obsolescência programada, ou prematura", justifica a Associação de Defesa do Consumidor.

Nesta plataforma os consumidores denunciar a brevidade da vida do seu aparelho, qualquer situação de aparelhos de duas famílias, a tecnológica (smartphones, computadores, tablets, etc.) e a dos eletrodomésticos, desde televisores a máquinas de lavar e secar.

Com as denúncias, a Deco promete atuar junto das autoridades e dos fabricantes. “Vamos atuar em duas frentes: na primeira, o consórcio deste projeto vai trabalhar sobre meios de identificação precoce destes problemas, junto do mercado (através da introdução de testes logo à cabeça quando os produtos são colocados no mercado; por outro lado, vamos conseguir atuar muito mais diretamente junto das autoridades responsáveis pelos regulamentos que estipulam as caraterísticas que os equipamentos devem ter”, explica à Renascença Isabel Oliveira, coordenadora dos assuntos técnicos da Deco.