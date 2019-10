Nova campanha da Deco. O aparelho avariou antes do tempo? Denuncie

Nesta plataforma os consumidores denunciar a brevidade da vida do seu aparelho, qualquer situação de aparelhos de duas famílias, a tecnológica (smartphones, computadores, tablets, etc.) e a dos eletrodomésticos, desde televisores a máquinas de lavar e secar.

"Decidimos mobilizar-nos contra a tendência dos fabricantes em lançarem para o mercado produtos com data de prazo muito curta. É a chamada obsolescência programada, ou prematura", justifica a Associação de Defesa do Consumidor.

Já deve ter tido eletrodoméstico que deu problemas ao fim de pouco tempo. É cada vez mais frequente um aparelho avariar logo após o fim da garantia, depois não há peças ou a reparação é mais cara do que o próprio equipamento. A partir desta quinta-feira, já pode denunciar estas situações na nova plataforma lançada pela Deco.

Esta plataforma faz parte de um projeto europeu, o PROMPT – traduzindo a sigla em inglês significa algo como “programa de teste à obsolescência prematura dos produtos” - e que agrupa algumas associações de consumidores congéneres de outros países da Europa.

Lançado em maio, o PROMPT é um consórcio de investigadores, organizações de consumidores, e plataformas e empresas de reparação de toda a Europa, com sede em Berlim, na Alemanha.

Segundo a nota enviada à redação, o obejtivo "é combater estes ciclos de vida curtos de alguns aparelhos, com benefício para o consumidor e uma sociedade mais sustentável, que não esteja sujeita à acumulação de resíduos". Só para dar uma noção do problema, o crescimento de resíduos elétricos e eletrónicos no espaço europeu aumenta 3 a 5% por ano, devendo chegar a 12 milhões de toneladas em 2020.