Portugal desce ao sexto lugar no "ranking" da FIFA

Portugal desceu do quinto para o sexto lugar do "ranking" da FIFA, divulgado, esta quinta-feira, pelo organismo regulador do futebol mundial, numa lista que continua a ser liderada pela Bélgica, seguida da França e do Brasil.

A seleção portuguesa voltou a trocar de posição com o Uruguai, estando agora com menos dez pontos do que a seleção sul-americana, e menos 19 do que a Inglaterra, que é quarta.

A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, desceu do nono para o 10.º lugar, por troca com a Argentina, enquanto a Espanha ocupa a oitava posição, atrás da Croácia, que subiu um lugar, e está a apenas um ponto de Portugal.

Entre as outras seleções com técnicos portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, desceu duas posições para o 39.º lugar, os Camarões, de António Conceição, subiram da posição 53 para a 52, e o Burkina Faso, orientado por Paulo Duarte, subiu uma posição, para o 60.º posto.

O Bahrain, treinado por Hélio Sousa e que no mês passado era 105.º classificado, subiu quatro posições e é a primeira seleção fora do ‘top-100′, no lugar 101.