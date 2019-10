Domingos Soares Oliveira. “Não vejo entrave à renovação de contrato com Bruno Lage"

O administrador executivo da SAD encarnada diz que sabe “que a intenção do Benfica é renovar e creio que a intenção do treinador também”.

Domingos Soares de Oliveira, que esteve na Nova School of Business and Economics e deu uma "aula" com pessoas com necessidades especiais, em Carcavelos, imagina “que seja uma questão de dias”.

“Não vejo qualquer problema ou entrave que impeça que o clube e o treinador se possam entender quanto à renovação”, acrescentou.

De recordar que Bruno Lage já disse que o presidente do Benfica já sabe o que ele pensa sobre o tema renovação. E que será fácil de resolver.

Outro tema abordado na "aula" foi a eventual mudança do emblema do Benfica. O dirigente encarnado fez o ponto da situação e desculpou-se com o excesso de cores:

“O emblema do Benfica está bom para mim, mas não está para quem está na China. As pessoas dizem que não está a palavra Benfica no emblema. Há seis cores no emblema. Se repararem nos emblemas de Manchester United, City ou outros clubes, há menos cores", afirmou.

Soares Oliveira acrescenta que o presidente Luís Filipe Vieira não quer a mudança. “O presidente, por ele, não quer mudar o emblema. Mas há razões comerciais. Isto será dado aos sócios para decidirem. Não está em agenda para o próximo ano, ainda não vai acontecer nada”.

Já sobre a Liga dos Campeões, o CEO do Benfica refere que “há três anos, não era assim tão importante estar na Liga dos Campeões. Mas os prémios subiram muito. Hoje ou estamos na Champions ou estamos mortos”.