António Araújo: "Rafa está triste"

Rafa Silva "está triste". Quem o diz é o empresário do extremo internacional português, que, em declarações a Bola Branca, esclarece não ter ainda indicações do tempo de paragem do jogador, após nova lesão no adutor, sofrida frente ao Lyon.

"O Rafa estava triste e a tristeza só não foi maior porque o Benfica conseguiu levar de vencido o Lyon. [Em relação ao tempo de paragem] Só o corpo clínico [do Benfica] sabe responder a essa questão", refere António Araújo, a propósito de uma informação que não foi ainda adiantada pelos encarnados.

Em causa está uma mazela contraída no embate do campeonato, em Moreira de Cónegos. O representante de Rafa afirma que o atacante se sacrificou em nome da equipa.

"O Rafa, no jogo do Moreirense-Benfica, levou uma pancada violenta e desde aí ficou com essa mazela. Mas, como grande profissional que é, tem-se dado ao sacrifício, estado disponível e sempre que o técnico chama por ele, ele diz presente. Como ainda ontem [quarta-feira] aconteceu", assegura Araújo, ao mesmo tempo que volta a explicar o bom momento do ribatejano, outra vez, esta época.

"É fruto do trabalho dele, do seu empenho, da sua dedicação, do seu dia a dia. E quando os profissionais se dedicam como ele se dedica pode demorar, mas, no caso, acho que está tudo no tempo certo. E ele está a colher o fruto de todo o seu empenho ao seu ofício", conclui.

Rafa Silva saiu de campo, lesionado, aos 20 minutos da recepção ao Lyon, a contar para a terceira jornada da Champions. O atacante, de 26 anos, falhará, para já, a deslocação do Benfica a Tondela, este domingo.